наверх
06.03.201813:13
Курсы валют НБУ
  • USD26.48- 0.05
  • EUR32.59- 0.08
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Индии отец отрубил сыну руку за просмотр порно - СМИ

    (обновлено: )17801
    45-летний Мохаммед Кайюм Курейши разозлился из-за того, что его сын слишком много времени уделяет просмотру взрослых видео. Мужчина отрубил сыну кисть правой руки мясницким тесаком.
    Проституция
    REUTERS

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Полиция индийского города Хайдарабад (штат Телангана) арестовала мужчину, отрубившего кисть руки своему 19-летнему сыну за чрезмерный просмотр порно, передает во вторник агентство IANS.

    Тюрьма. Архивное фото
    RIA News Андрей Стенин | Перейти в фотобанк
    Зэкам запретили порно и соцсети, всем остальным гражданам не легче

    По данным правоохранителей, 45-летний Мохаммед Кайюм Курейши пришел в ярость, обнаружив, что его отпрыск Халед слишком много времени уделяет просмотру взрослых видео. Как заявил впоследствии сам глава семейства, пагубная зависимость сына отражалась не только на его профессиональных достижениях, но, что более важно, на его физическом самочувствии.

    Агентство сообщает, что в своем намерении "излечить" сына Курейши пошел на самые радикальные меры. Дождавшись, пока Халед уснет, отец зашел к нему в комнату и отрубил ему кисть правой руки мясницким тесаком. Сейчас Халед находится в больнице, однако врачи полагают, что пришить молодому человеку отрубленную конечность и восстановить ее двигательные функции уже вряд ли удастся.

    В настоящее время глава семейства находится под следствием. Ему предъявлено обвинение в покушении на убийство.

    Ранее сообщалось, что в Индии фермер рассказал, как защищает урожай с помощью плаката порноактрисы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Андрей Коболев. Архивное фото
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Последствия обстрела Авдеевки
    Донбасс: новое перемирие
    Штурм палаточного городка под Радой
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Евро
    Выборы в Италии: победа "правых" грозит ЕС