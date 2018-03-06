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    Найдено еще одно тело. Число погибших из-за взрыва в Польше увеличилось

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    Согласно данным спасателей, найдено тело пятой погибшей жертвы. На месте разрушенного дома постоянно работает поисково-спасательная группа.
    Взрыв в доме Польши
    Скриншот с видео

    КИЕВ, 6 мар — РИА Новости Украина. Пожарная служба Польши сообщила, что число погибших в результате взрыва газа в Познани возросло до 5. Об этом сообщает "Радио Польша".

    "Представитель пожарной службы в Великопольском воеводстве Славомир Брандт сообщил, что спасатели нашли тело пятой погибшей жертвы", — говорится в сообщении.

    Смотрите также: Взрыв дома в Польше. Кадры с места ЧП

    По словам спасателей, в момент взрыва в четырехэтажном здании находилось 40 человек. Ранения получил 21 человек, из них 3 – в тяжелом состоянии. На месте разрушенного дома постоянно работает поисково-спасательная группа.

    Ранее польская прокуратура открыла производство по этому делу.

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