Балтийские страны призвали США серьезно относится к угрозе со стороны РФ

КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина. Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призывают США всерьез отнестись к угрозе со стороны России, передает агентство Франс Пресс.

Представители МИД трех прибалтийских стран высказали свои опасения по поводу "гибридной угрозы" со стороны России в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

"Я думаю то, что мы увидели за последние три-четыре года, — это то, что сообщество демократических наций подвергается нападению", — заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству.

"Сама основа наших демократических институтов подвергается нападениям через социальные сети посредством фальшивых новостей, а также из-за финансового влияния, и очень важно, чтобы мы держались вместе", — добавил он.

Кроме того, на встрече чиновники поблагодарили администрацию президента США Дональда Трампа за поддержку НАТО.

Слова о существующей угрозе со стороны России периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО.

Напомним, в феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит неминуемой угрозы со стороны России по отношению к своим союзникам.