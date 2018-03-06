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    Балтийские страны призвали США серьезно относится к угрозе со стороны РФ

    (обновлено: )21304
    Глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич заявил, что "основа наших демократических институтов подвергается нападениям через социальные сети посредством фальшивых новостей".
    Флаги США и России. Архивное фото
    RIA News Михаил Климентьев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 6 мар – РИА Новости Украина. Главы МИД Эстонии, Латвии и Литвы призывают США всерьез отнестись к угрозе со стороны России, передает агентство Франс Пресс.

    Представители МИД трех прибалтийских стран высказали свои опасения по поводу "гибридной угрозы" со стороны России в Вашингтоне после встречи с госсекретарем США Рексом Тиллерсоном.

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    Сайт президента Украины
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    "Я думаю то, что мы увидели за последние три-четыре года, — это то, что сообщество демократических наций подвергается нападению", — заявил глава МИД Латвии Эдгар Ринкевич в интервью агентству.

    "Сама основа наших демократических институтов подвергается нападениям через социальные сети посредством фальшивых новостей, а также из-за финансового влияния, и очень важно, чтобы мы держались вместе", — добавил он.

    Кроме того, на встрече чиновники поблагодарили администрацию президента США Дональда Трампа за поддержку НАТО.

    Слова о существующей угрозе со стороны России периодически звучат из уст западных политиков, чаще всего из прибалтийских стран и Польши. При этом в Москве неоднократно подчеркивали, что Россия никогда не будет нападать на какую-либо из стран НАТО. 

    Напомним, в феврале генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Альянс не видит неминуемой угрозы со стороны России по отношению к своим союзникам. 

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