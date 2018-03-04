В США ветер сломал дерево, посаженное Вашингтоном 227 лет назад. Фотофакт

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сильная буря на северо-востоке США сломала тсугу канадскую, которая была посажена 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном, пресс-служба поместья Вашингтона Маунт-Вернон в Facebook.

"В пятницу сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона", — говорится на странице поместья.

facebook.com/HistoricMountVernon Ветер в США сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад

facebook.com/HistoricMountVernon Ветер в США сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад

Напомним, в четверг на Закарпатье в урочище возле села Лисичево во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево. В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.