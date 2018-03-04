наверх
04.03.201818:08
Курсы валют НБУ
  • USD26.54- 0.13
  • EUR32.67+ 0.21
Рубрики
Ещё
    В мире

    В США ветер сломал дерево, посаженное Вашингтоном 227 лет назад. Фотофакт

    (обновлено: )26921
    Как стало известно, сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона.
    Ветер в США сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад
    facebook.com/

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Сильная буря на северо-востоке США сломала тсугу канадскую, которая была посажена 227 лет назад основателем и первым президентом страны Джорджем Вашингтоном, пресс-служба поместья Вашингтона Маунт-Вернон в Facebook.

    "В пятницу сильный ветер сломал 227-летнюю тсугу канадскую и вирджинский кедр, который на протяжении многих лет оберегал могилу Вашингтона", — говорится на странице поместья.

    facebook.com/HistoricMountVernon
    Ветер в США сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад
    facebook.com/HistoricMountVernon
    Ветер в США сломал тсугу канадскую, посаженную 227 лет назад

    Напомним, в четверг на Закарпатье в урочище возле села Лисичево во время заготовки леса на двух рабочих упало дерево. В результате житель села Керецки погиб на месте, а другой лесоруб с многочисленными травмами, был доставлен в больницу Свалявы.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Саакашвили в Амстердаме
    Зачистка палаточного городка под Радой
    Здание Евромиссии в Брюсселе, Бельгия. 5 мая 2015 г.
    Дело - труба! В Украине кризис с газом
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Погода
    Украина остановилась в снежных заносах