Морозы в Британии принесли миллиардный ущерб стране

Lindsey Parnaby / AFP

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. За одну неделю морозной погоды Великобритания понесла убытки не менее миллиарда фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиарда долларов), сообщает The Guardian.

По мнению аналитиков, ущерб о шторма Эмма стал самым ощутимым с конца 2010 года. Рост ВВП составляет 0,2% при ожидаемом показателе в 0,4%.

Сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Также несут убытки транспортные сети и ритейлеры. Пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.

Как сообщалось ранее, в Европу пришла настоящая зима с сильными морозами и метелями. Многие европейские страны оказались не готовы к такой погоде.