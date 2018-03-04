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    В мире

    Морозы в Британии принесли миллиардный ущерб стране

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    Как отмечается, сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Кроме того, пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.
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    Lindsey Parnaby / AFP

    КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. За одну неделю морозной погоды Великобритания понесла убытки не менее миллиарда фунтов стерлингов (почти 1,4 миллиарда долларов), сообщает The Guardian.

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    По мнению аналитиков, ущерб о шторма Эмма стал самым ощутимым с конца 2010 года. Рост ВВП составляет 0,2% при ожидаемом показателе в 0,4%.

    Сильнее всего пострадали строители, остановившие работы из-за морозов. Также несут убытки транспортные сети и ритейлеры. Пассажиры массово отказываются от поездок, а покупатели все реже приходят в магазины.

    Как сообщалось ранее, в Европу пришла настоящая зима с сильными морозами и метелями. Многие европейские страны оказались не готовы к такой погоде.

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