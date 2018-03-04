В США питон проглотил оленя, который весил больше него самого

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Во Флориде обнаружили темного тигрового питона, который проглотил добычу, которая весила больше него самого. Как сообщает USA Today, это первый случай такого рода, известный науке.

Биологи, которые работают в парке Коллиер-Семинол, застали змею длиной 3,35 метра, когда она пожирала 16-килограммового детеныша белохвостого оленя. Вес питона оказался на два килограмма меньше, чем вес его добычи.

После поимки питон попытался срыгнуть олененка, однако, по мнению ученых, если бы его не потревожили, переваривать животное он бы продолжал до шести месяцев.

Типичный представитель вида темный тигровый питон вырастает до 3,7 метра, а длина рекордного экземпляра достигла 5,74 метра. В свою очередь, высота белохвостого оленя в холке может достигать метра.

Стоит добавить, что темные тигровые питоны случайно попали во Флориду из Юго-Восточной Азии около 30 лет назад и расплодились в округе Эверглейдс, который занимает южную четверть полуострова. После этого питоны начали истреблять местную фауну, а власти штата неоднократно устраивали конкурсы для охотников на питонов, чтобы сократить поголовье этого вида.

Напомним, 2016 году в США поймали питона длиной более четырех метров, внутри которого обнаружили полупереваренные останки взрослой белохвостой оленихи, весившей около 45 килограммов, и двух оленят, масса которых оценивается в 17 и 13 килограммов.

В России мужчина купил авто с мертвым питоном внутри.