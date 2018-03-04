Курды заявили о гибели 59 турецких военных в Африне

КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. В течение минувших суток в боях за сирийский Африн были убиты 59 турецких военнослужащих и боевиков, сообщают РИА Новости со ссылкой на заявление "Сирийских демократических сил" (SDF), состоящих, преимущественно, из курдских отрядов.

По утверждению курдов, десятки человек с турецкой стороны получили ранения, уничтожено несколько единиц техники.

В SDF обвинили Анкару в нанесении ударов по мирному населению и заявили о готовности продолжить сопротивление турецкой армии и "верных ей джихадистов".

Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией там действуют участники "Сирийской свободной армии".