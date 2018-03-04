Трамп о пожизненном избрании: "Мы должны попробовать это когда-нибудь"

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КИЕВ, 4 мар — РИА Новости Украина. Трамп назвал "потрясающей" инициативу китайских властей снять ограничения на срок пребывания главы государства на посту, сообщил телеканал CNN.

"Теперь он (китайский лидер Си Цзиньпин) председатель до конца жизни. Председатель на всю жизнь. Нет, он потрясающий… И смотрите, он смог сделать это. Я считаю, это потрясающе. Может быть, мы должны попробовать это когда-нибудь", — заявил Трамп во время закрытой кампании по сбору средств во Флориде в субботу.

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На прошлой неделе ЦК КПК обнародовал проект предлагаемых поправок, важнейшей из которых является снятие временных ограничений для пребывания на своем посту председателя КНР, в настоящий момент конституция предусматривает, что лидер страны не может находиться на посту более двух пятилетних сроков подряд.