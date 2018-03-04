СМИ сообщают о растущем числе жертв непогоды в США

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в результате штормового ветра в штатах на восточном побережье США, сообщает телеканал NBC.

Ранее сообщалось, что пять человек погибли из-за упавших деревьев в штатах Род-Айленд, Виргиния и Мэриленд. По словам властей, также есть погибшие в штатах Массачусетс, Нью-Йорк и Пенсильвания.

Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов восточного побережья США. Без света остались более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов. Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

В столице страны Вашингтоне из-за сильного ветра в пятницу не работали государственные учреждения и школы.