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    В мире

    СМИ сообщают о растущем числе жертв непогоды в США

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    Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов восточного побережья США. Погибшие есть в штатах Род-Айленд, Виргиния, Мэриленд, Массачусетс, Нью-Йорк и Пенсильвания.
    Снегопад в США
    REUTERS Mike Segar

    МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Не менее восьми человек погибли в результате штормового ветра в штатах на восточном побережье США, сообщает телеканал NBC.

    Бездомные в киевском метро
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Киев в плену непогоды. Пустые пункты обогрева и замерзающие бездомные в метро

    Ранее сообщалось, что пять человек погибли из-за упавших деревьев в штатах Род-Айленд, Виргиния и Мэриленд. По словам властей, также есть погибшие в штатах Массачусетс, Нью-Йорк и Пенсильвания.

    Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов восточного побережья США. Без света остались более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов. Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

    В столице страны Вашингтоне из-за сильного ветра в пятницу не работали государственные учреждения и школы.

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