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    Непогода в США: число погибших увеличилось

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    В результате падения деревьев погибли два жителя штатов Виргиния и Мэриленд. Еще три человека погибли из-за упавших деревьев в штатах Род-Айленд, Виргинии и Мэриленд.
    Снег в США
    REUTERS Bob Strong

    КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина. 

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    Пять человек погибли в США в результате штормового ветра, сообщает телеканал NBC.

    Ранее сообщалось, что в результате падения деревьев погибли два жителя штатов Виргиния и Мэриленд. Согласно новым сообщениям, еще три человека погибли из-за упавших деревьев в штатах Род-Айленд, Виргинии и Мэриленд.

    Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов Восточного побережья США. Без света осталось более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов. Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

    В столице страны Вашингтоне из-за сильного ветра в пятницу не работали государственные учреждения и школы.

    Между тем, в Украине также бушуют сильные морозы и снегопады.

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