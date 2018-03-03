Непогода в США: число погибших увеличилось

КИЕВ, 3 мар — РИА Новости Украина.

Пять человек погибли в США в результате штормового ветра, сообщает телеканал NBC.

Ранее сообщалось, что в результате падения деревьев погибли два жителя штатов Виргиния и Мэриленд. Согласно новым сообщениям, еще три человека погибли из-за упавших деревьев в штатах Род-Айленд, Виргинии и Мэриленд.

Снег и сильные дожди, сопровождающиеся сильным ветром, отмечены на территории 15 штатов Восточного побережья США. Без света осталось более 1 миллиона потребителей, отменены тысячи авиарейсов. Губернатор штата Виргиния объявил на его территории режим чрезвычайного положения.

В столице страны Вашингтоне из-за сильного ветра в пятницу не работали государственные учреждения и школы.

Между тем, в Украине также бушуют сильные морозы и снегопады.