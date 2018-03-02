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    В мире

    Саакашвили рассказал, почему ездит на Bentley

    (обновлено: )30201
    Бывший президент Грузии Михаил Саакашвили рассказал, что его на Bentley в первый день встретили в аэропорту и довезли до официального учреждения, где он получил удостоверение, а потом пересел на трамвай.
    Михаил Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley
    Василь Вкрутчак, facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Bentley его встретили в аэропорту Амстердама.

    "Меня на этой машине в первый день действительно встретили в аэропорту и довезли до официального учреждения, где я получил удостоверение, а потом я пересел на трамвай. И вообще, к сведению этого не очень умственно продвинутого журналиста, на трамвае ездить в Амстердаме намного удобнее, чем даже на Bentley (не говоря о цене). И да, если у меня появятся деньги на Bentley, я все до копейки потрачу на нашу борьбу против олигархата и диктатуры барыг",- написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

    Михаил Саакашвили, facebook
    Пост Михаила Саакашвили

    Напомним, фотографии с Михаилом Саакашвили, который ездит в Bentley опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

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