Саакашвили рассказал, почему ездит на Bentley

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс губернатор Одесской области Михаил Саакашвили заявил, что на Bentley его встретили в аэропорту Амстердама.

"Меня на этой машине в первый день действительно встретили в аэропорту и довезли до официального учреждения, где я получил удостоверение, а потом я пересел на трамвай. И вообще, к сведению этого не очень умственно продвинутого журналиста, на трамвае ездить в Амстердаме намного удобнее, чем даже на Bentley (не говоря о цене). И да, если у меня появятся деньги на Bentley, я все до копейки потрачу на нашу борьбу против олигархата и диктатуры барыг",- написал Саакашвили на своей странице в Facebook.

Михаил Саакашвили, facebook Пост Михаила Саакашвили

Напомним, фотографии с Михаилом Саакашвили, который ездит в Bentley опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.