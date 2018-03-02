Саакашвили в Нидерландах ездит на черном Bentley

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был замечен в Нидерландах на черном Bentley.

Фотографии с Михаилом Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

На фото Саакашвили садится в элитное авто.

"Попробовал Миша голландские трамваи и понял, что Bentley все же комфортнее", — подписал фото Крутчак.

Василь Вкрутчак, facebook Михаил Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley

Ранее стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

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В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.