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    Саакашвили в Нидерландах ездит на черном Bentley

    (обновлено: )27601
    Журналист Василий Крутчак опубликовал фотографии бывшего президента Грузии Михаила Саакашвили, который передвигается в черном Bentley.
    Михаил Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley
    Василь Вкрутчак, facebook

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Бывший президент Грузии и экс губернатор Одесской области Михаил Саакашвили был замечен в Нидерландах на черном Bentley.

    Фотографии с Михаилом Саакашвили опубликовал на своей странице в Facebook журналист Василий Крутчак.

    На фото Саакашвили садится в элитное авто.

    "Попробовал Миша голландские трамваи и понял, что Bentley все же комфортнее", — подписал фото Крутчак.

    Василь Вкрутчак, facebook
    Михаил Саакашвили в Нидерландах ездит на Bentley

    Ранее стало известно, что Государственная пограничная служба запретила Михаилу Саакашвили въезд в Украину вплоть до 2021 года. Адвокаты политика считают это решение незаконным и намерены обжаловать его.

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    В начале прошлой недели Саакашвили выслали из Украины в Польшу. Позже политик приехал в Нидерланды, где получил удостоверение личности, дающее право на проживание и работу в Евросоюзе.

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