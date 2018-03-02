Житель США увидел в парке "дементора"

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Житель города Эссексвилл, что в американском штате Мичиган, сообщил в полицию о дементоре в парке — волшебном существе из книг про Гарри Поттера, пишет UPI.

"Особую озабоченность вызывало то, что маглы, как всем известно, не могут видеть дементоров", — говорится в заявлении департамента общественного порядка Эссексвилля.

"У нас только один сотрудник, который умеет вызывать Патронуса, и он в тот момент был не на службе", — отмечается с шуточном сообщении.

Сотрудники полиции впоследствии выяснили, что причиной вызова, по всей видимости, стал черный пластиковый пакет, который повис на дереве.

Они сделанная фото дементора" и выложили в Facebook.

Напомним, дементоры — выдуманные существа из мира Гарри Поттера. Они слепые, питаются хорошими воспоминаниями людей, оставляя только самые тоскливые и ужасные. Носят капюшоны. Лиц у дементоров нет, но есть рот, через который осуществляется самое худшее — Поцелуй дементора, или высасывание души.