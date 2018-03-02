Опрос: большинство американцев считают Трампа расистом

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Более половины американцев считают президента США Дональда Трампа расистом, свидетельствуют данных опроса Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research.

По данным опроса, 57% респондентов считают Трампа расистом и утверждают, что его политика негативно сказалась на положении мусульман в стране, 56% опрошенных считают, что она также негативно сказалась на положении латиноамериканцев. По мнению 47% американцев, положение афроамериканцев в стране также ухудшилось.

Более половины опрошенных американцев (51%) считают, что афроамериканцы сталкиваются с большими трудностями в США. В то же время 22% считают, что темнокожие, наоборот, обладают преимуществами, а 26% утверждают, что цвет кожи не влияет на достижение успеха.

Большая часть американцев считает, что мусульмане, мигранты, представители ЛГБТ и латиноамериканцы сталкиваются с дискриминацией в США. Около половины респондентов (45%) считают, что женщины также сталкиваются с этой проблемой.

Опрос проводился 15-19 февраля среди 1 тысячи 337 совершеннолетних американцев. Статистическая погрешность составляет 3,9 процентных пункта.

Ранее Дональда Трампа обвинили в расизме на фоне оскорбительных высказываний о странах третьего мира. Скандал разразился после того, как СМИ сообщили, что на совещании по иммиграции с сенаторами Трамп назвал страны третьего мира "гадюшником" (shithole, вариант перевода — "вонючая дыра"). В частности, он якобы упомянул Гаити, Сальвадор, ряд африканских государств. Сам Трамп позднее заявил, что не использовал таких слов, а ряд сенаторов из числа противников и сторонников президента рассказали диаметрально противоположное о том, допустил ли глава государства такие высказывания.