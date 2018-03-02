наверх
02.03.201808:41
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    В мире

    Ученые предупредили об опасном сближении с Землей астероидов в этом году

    (обновлено: )99
    В прошлом году более 730 астероидов подошли к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.
    Астероид. Архивное фото
    nasa.gov

    КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Астероиды более 100 метров в 2018 году более 30 раз могут сблизиться с Землей на опасные расстояния, прогнозирует Центр "Антистихия".

    Падение метеорита в США. Видео
    Канал Mike Austin на Youtube
    В США сняли падение метеорита и последующее землетрясение

    "В 2018 году опасных сближений с такими астероидами прогнозируется 34 раза", — говорится в документе, имеющемся в распоряжении РИА Новости.

    По данным Центра "Антистихия", в 2017 году более 730 астероидов подошли к Земле на расстояние менее 10 миллионов километров. Из них астероиды диаметров свыше 100 метров опасно сближались с Землей почти 100 раз.

    К крупным космическим объектам относятся астероиды, диаметр которых составляет более километра. На Земле известно порядка 120 очень крупных астероидных кратеров, в России самый крупный из них — Попигайская котловина на севере Сибирской платформы. Размеры внутреннего кратера составляют 75 километров, внешнего — 100 километров; катастрофа произошла примерно 36 миллионов лет назад.

    Падением одного крупного метеорита некоторые ученые объясняют массовое исчезновение живых организмов (около 250 миллионов лет назад). Другой метеорит, по гипотезе Луиса Альвареса, привел к вымиранию динозавров.

    Сравнительно меньшие объекты также представляют серьезную угрозу Земле, поскольку их взрывы вблизи населенных пунктов в результате ударной волны и нагрева могут привести к значительным разрушениям, соизмеримым с поражением от атомного взрыва. Только по случайности падение в ненаселенный район Тунгусского метеороида 1908 года не вызвало таких последствий.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Снегопад в Одессе
    Украина остановилась в снежных заносах
    Владимир Гройсман
    Стокгольмская "победа": деньги есть, газа нет
    Молоток судьи
    Закон о языке: КСУ создал прецедент
    Работники СМИ на пресс-конференции Петра Порошенко
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы