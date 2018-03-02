Неонацисты вербуют британцев для участия в конфликте в Донбассе - СМИ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Неонацистские группировки, воюющие на востоке Украины, активно вербуют в свои ряды британских сторонников ультраправой идеологии, пишет газета Guardian со ссылкой на антифашистскую организацию Hope Not Hate.

По данным антифашистов, вербовкой британцев занимаются участники группы Misanthropic Division, связанной якобы с батальоном "Азов".

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Hope Not Hate отмечает, что, несмотря на активную деятельность рекрутеров из Великобритании, в Украину в качестве наемников отправились только два или три человека.

В ноябре 2017 года немецкий журнал Spiegel сообщал, что в рядах "Азова" якобы оказывается все больше наемников из ФРГ и других европейских стран. По данным издания, украинские радикалы привлекают единомышленников, раздавая флаеры на различных неонацистских мероприятиях.

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Ранее лидер "Нацкорпуса", созданного на основе полка "Азов", внефракционный народный депутат Украины Андрей Билецкий жестко высказался в адрес президента Петра Порошенко.