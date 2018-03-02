В Белфасте отменили досрочное голосование на выборах президента РФ

КИЕВ, 2 мар — РИА Новости Украина. Российское посольство в Лондоне сообщило об отмене досрочного голосования на выборах президента России в североирландском Белфасте 3 марта из-за отмены авиарейсов.

Выборы пройдут 18 марта, при этом на некоторых зарубежных избирательных участках в более чем 80 странах мира было организовано досрочное голосование.

"В связи с отменой авиарейсов досрочное голосование на выборах президента России в Белфасте 3 марта не состоится. Прорабатывается возможность организации голосования 10 марта. Следите за нашими объявлениями. Приносим извинения за неудобства", — говорится в сообщении посольства в Twitter.

На этот пост президента России претендуют восемь человек: Сергей Бабурин (партия "Российский общенародный союз"), Павел Грудинин (КПРФ), Владимир Жириновский (ЛДПР), Владимир Путин (самовыдвижение), Ксения Собчак ("Гражданская инициатива"), Максим Сурайкин ("Коммунисты России"), Борис Титов (Партия роста), Григорий Явлинский ("Яблоко"). Именно в таком, алфавитном порядке их фамилии будут расположены в избирательном бюллетене.

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Напомним, Верховная Рада Украина призвала Совет безопасности ООН, ЕС, НАТО и ОБСЕ не признавать результаты выборов президента Российской Федерации из-за голосования в Крыму.