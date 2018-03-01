Резко возросло число турецких военных, погибших при операции в Африне

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Восемь турецких военных погибли и еще несколько ранены в ходе операции в сирийском Африне, говорится в полученном РИА Новости заявлении генштаба ВС Турции.

"В ходе операции в сирийском Африне 1 марта погибли пять наших боевых товарищей, семь получили ранения", — говорится в заявлении турецкого военного ведомства.

Таким образом, общее число потерь ВС Турции убитыми с начала операции в Африне возросло до 41.

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Ранее в четверг, 1 марта, генеральный штаб Турции сообщил, что Турецкие вооруженные силы с начала операции в Африне нейтрализовали 2222 члена PYD (курдская партия "Демократический союз"), YPG (силы самообороны курдов), а также группировки "Исламское государство". Генштаб ВС Турции 20 января объявил о начале операции "Оливковая ветвь" против формирований курдов в сирийском Африне. Одновременно с Турцией действуют боевики "Сирийской свободной армии".

Дамаск решительно осудил действия Турции в Африне, отметив, что эта территория является неотъемлемой частью Сирии. Москва в связи с ситуацией в Африне призвала все стороны к сдержанности и уважению территориальной целостности САР.