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    В мире

    Госдеп обвинил РФ в нарушении международных договоров и "видеоатаке на США"

    (обновлено: )772112
    Госдепартамент США считает "безответственными" видеоролики, показанные во время выступления президента РФ Владимира Путина, в которых была показана "атака на США", заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.
    Штаб-квартира Государственного департамента США, архивное фото
    Фото: Ctac

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Госдепартамент США в связи с заявлениями российского президента Владимира Путина обвинил Россию в нарушении международных договоров.

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    "Президент Путин подтвердил то, что правительство США давно знало, но Россия раньше отрицала — что Россия разрабатывает дестабилизирующие системы оружия более 10 лет, прямо нарушая свои международные обязательства", — заявила журналистам официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

    Госдепартамент США считает "безответственными" видеоролики, показанные во время выступления президента РФ Владимира Путина, в которых была показана "атака на США", заявила официальный представитель ведомства Хезер Науэрт.

    "Многие из нас смотрели эту речь с большим интересом здесь, в Госдепартаменте, и, полагаю, в правительстве США… Мы не будем реагировать на каждое слово или идею, которые выражают мировые лидеры. Конечно, это печально смотреть такую видеоанимацию, которая показывает ядерную атаку на США. Это определенно то, на что нам не понравилось смотреть", — сказала Науэрт на брифинге.

    "Мы не рассматривает такое поведение, как поведение ответственного международного игрока… Это безответственно", — добавила она.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что любое применение ядерного оружия против России или ее союзников будет считаться ядерным нападением, ответ на это будет мгновенным.

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