Европарламент поддержал санкции против Польши

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Европейский парламент в четверг, 1 марта, подавляющим большинством голосов поддержал санкции Евросоюза против Польши, сообщает Deutsche Welle со ссылкой на dpa.

Евродепутаты приняли соответствующую резолюцию 422 голосами "за", против проголосовали 147 евродепутатов.

Поводом для таких жестких действий стало сворачивание в стране демократии и правового государства, а их целью — отказ польского правительства национал-консерваторов "Права и справедливости" (ПиС) от скандальной реформы правосудия.

От правительств стран-членов Евросоюза, таким образом, требуется действовать в соответствии со статьей 7 Маастрихтского соглашения, которая позволяет приостанавливать действие отдельных прав страны-нарушителя. Речь может идти о санкциях вплоть до лишения Варшавы голоса в Совете Европейского Союза.

Теперь для введения жестких наказаний против Польши необходимо четыре пятых голосов в Совете ЕС — то есть на это должны согласиться 22 страны-члена Евросоюза. Первое такое голосование ожидается в апреле.

Речь идет о применении в отношении Польши статьи 7 договора о Европейском союзе. ЕК из-за реформирования польской судебной системы ранее пригрозила Варшаве активацией данной статьи, что чревато для Польши лишением права голоса в Совете ЕС, в случае если другие страны-члены сообщества одобрят такое решение.

Ранее польский сенат принял окончательную редакцию спорных законов о Верховном суде и Национальном судебном совете, проект которых предложил президент Анджей Дуда. При этом в ходе рассмотрения в сейме в проекты были внесены поправки, с учетом которых документы значительно отличаются от предложенных президентом и вновь вызывают критику со стороны оппозиции.

Между тем, по мнению первого председателя Европейского совета (2009-2014) Хермана Ван Ромпея, лишить Польшу голоса в Совете ЕС за имеющее место, по мнению институтов сообщества, отступление от демократических норм нереально, поскольку "уже сейчас очевидно", что среди стран-членов ЕС по этому вопросу не будет достигнуто требуемое единогласие.

В процедурном порядке первоначально решение Еврокомиссии должны утвердить не менее 22 из 28 государств ЕС. Если это произойдет, окончательное решение надлежит единогласно принять 28 главам государств и правительств.