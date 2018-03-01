В Дубае создадут ДНК-банк жителей

КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Департамент здравоохранения Дубая сообщил, что будет создан биобанк генома жителей.

Это делается с целью улучшения эффективности медицинской диагностики, в частности, для определения предрасположенности к генетическим заболеваниям и их предупреждения, сообщает Khaleej Times.

Как сообщает глава Департамента Хумайд Мухаммед аль Катами, первый этап долгосрочного исследования планируется завершить за два года.

Ранее сообщалось, что в Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором (concentrated solar power).