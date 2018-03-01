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    В Дубае создадут ДНК-банк жителей

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    Банк с днк жителей будет создан для лучшей медицинской диагностики, определения предрасположенности к генетическим заболеваниям и их предупреждения.
    Макет молекулы ДНК
    RIA News А. Соломонов | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Департамент здравоохранения Дубая сообщил, что будет создан биобанк генома жителей.

    Это делается с целью улучшения эффективности медицинской диагностики, в частности, для определения предрасположенности к генетическим заболеваниям и их предупреждения, сообщает Khaleej Times.

    Как сообщает глава Департамента Хумайд Мухаммед аль Катами, первый этап долгосрочного исследования планируется завершить за два года.

    Ранее сообщалось, что в Дубае запущен проект крупнейшей в мире электростанции с солнечным коллектором (concentrated solar power).

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