наверх
01.03.201810:05
Курсы валют НБУ
  • USD26.81- 0.14
  • EUR32.74- 0.41
Рубрики
Ещё
    В мире

    В Белом доме резко ограничили доступ к совершенно секретной информации

    (обновлено: )57
    Более 30 чиновников Белого дома получили уведомления об ограничении доступа, однако, по информации СМИ, никто из них не собирается покидать свои должности.
    Вашингтон. Белый дом
    RIA News Игорь Михалев | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 1 мар — РИА Новости Украина. Более 30 членам администрации президента США Дональда Трампа было отказано в доступе к совершенно секретной информации, передает агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

    Петр Порошенко в США
    Сайт Президента Украины
    Покупай американское! Зачем Порошенко поднимает экономику США

    Чиновники получили уведомления об ограничении доступа, однако, по информации агентства, никто из них не собирается покидать свои должности. Их разрешения будут распределены между остальными членами администрации.

    Читайте также: Грибаускайте и не только. В Литве рассекретили часть списка агентов КГБ 

    Отмечается, что их разрешения носили временный характер, однако в соответствии с новыми правилами, вступившими в силу на прошлой неделе, они не предполагают доступа к данным самой высшей категории секретности.

    Ранее газета Politico сообщила, что советник и зять президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер потерял доступ к ряду секретных документов и ежедневным брифингам Белого дома. Уровень допуска был снижен со "сверхсекретного" до "секретного", уточняет издание. Издание также отмечало, что аналогичные шаги были предприняты в отношении всех других сотрудников Белого дома с наивысшим уровнем допуска.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    В Киеве чистят от снега трамвайные пути
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Логотип компании "Газпром" на административном здании в Москве
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Андрей Билецкий. Архивное фото
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность