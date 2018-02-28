ЕС призывает увеличить гумпомощь Украине

КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Евросоюз призывает своих международных партнеров увеличить свою финансовую поддержку гуманитарной помощи Украине ввиду конфликта на востоке страны, заявил в среду еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес на конференции в Брюсселе.

"В 2017 году план по гумпомощи Украине (Humanitarian response plan for Ukraine) был профинансирован лишь на 35%. Такова реальность. Я призываю всех наших международных партнеров увеличить финансовые взносы, чтобы удовлетворить эти неотложные потребности", — сказал он.

Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

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Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске.

Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.