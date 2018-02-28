наверх
28.02.201823:51
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    В мире

    ЕС призывает увеличить гумпомощь Украине

    (обновлено: )5102
    Еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес призвал международных партнеров увеличить свою финансовую поддержку гуманитарной помощи Украине.
    Флаг Евросоюза
    Украинское фото

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Евросоюз призывает своих международных партнеров увеличить свою финансовую поддержку гуманитарной помощи Украине ввиду конфликта на востоке страны, заявил в среду еврокомиссар по вопросам гуманитарной помощи и управления в кризисных ситуациях Христос Стилианидес на конференции в Брюсселе.

    Нашивка на форме военнослужащего Украины
    Сайт президента Украины
    Герои умирают. 10 000 атошников в состоянии свести счеты с жизнью

    "В 2017 году план по гумпомощи Украине (Humanitarian response plan for Ukraine) был профинансирован лишь на 35%. Такова реальность. Я призываю всех наших международных партнеров увеличить финансовые взносы, чтобы удовлетворить эти неотложные потребности", — сказал он.

    Как говорится в 18-м докладе управления Верховного комиссара ООН по правам человека о ситуации с правами человека в Украине, который обнародован на сайте организации 13 июня, число погибших за время конфликта в Донбассе превысило 10 тысяч человек, еще почти 24 тысячи были ранены.

    Читайте также: Нужен ли кому-то мир в Донбассе? И сам Донбасс?

    Проблема урегулирования кризиса обсуждается на переговорах в различных форматах, в частности в "нормандском формате" (Украина, Франция, ФРГ, РФ). В Варшаве предлагали перенести переговоры в "женевский формат", то есть при участии США и Польши как соседнего с РФ и Украиной государства. Однако договоренностей о прекращении огня удалось добиться лишь в Минске. 

    Ранее секретарь СНБО Александр Турчинов признал, что военные действия на востоке Украины по масштабам переросли формат АТО.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Петр Порошенко с руководством НАК "Нафтогаз Украины"
    Стокгольмский арбитраж: итоги спора "Нафтогаза" и "Газпрома"
    Петр Порошенко на пресс-конференции в Киеве, 28 февраля 2018 года
    Пресс-конференция Порошенко: выборы, война, Мальдивы
    Грузовик в Киеве
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Андрей Парубий
    Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность