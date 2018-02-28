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    Исследователь сделала неожиданное открытие об облике Христа

    (обновлено: )45901
    Чтобы понять, как мог выглядеть реальный Иисус, ученая обратилась к археологическим находкам и текстам, которые проливают свет на внешность евреев в Иудее и Египте того периода.
    Византийская мозаика Спаса Вседержителя, Собор в Чефалу, Сицилия
    wikipedia Andreas Wahra

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. Ученые полагают, что реальный Иисус Христос выглядел вовсе не так, как его принято изображать, пишет moya-planeta.ru со ссылкой на LiveScience.

    Так, профессор Королевского колледжа в Лондоне Джоан Тейлор пишет в своей книге "Как выглядел Иисус?": "Библейские Евангелия говорят, что Иисус был иудеем, родившимся около 4 года н. э. в Вифлееме и недолго жившим в Египте, а потом в Назарете. Эти тексты ничего не говорят о его внешности, кроме пары упоминаний одежды, которую носил Иисус и его ученики". 

    В испанской статуе Иисуса обнаружили послание XVIII века. Видео
    davincirestauro/Youtube
    В испанской статуе Иисуса обнаружили послание XVIII века

    Чтобы понять, как мог выглядеть реальный Иисус, Тейлор обратилась к археологическим находкам и текстам, которые проливают свет на внешность евреев в Иудее и Египте того периода.

    Как показали исследования, Иисус был ростом примерно 1,7 м, поскольку это был типичный рост для мужчин в Иудее согласно останкам скелетов. Большинство людей в Иудее и Египте были темноглазыми, с темными волосами и оливковой кожей, именно так их изображают археологические находки, исторические тексты и портреты в Египте.

    Также ученая отмечает, что евреи в Иудее и Египте предпочитали заключать браки внутри своей общины, поэтому, вероятнее всего, Иисус выглядел как большинство людей в этом регионе в это время. Существующие тексты также говорят, что евреи предпочитали коротко стричь бороду и волосы, чтобы избежать вшей. Скорее всего, Иисус делал то же самое.

    В Евангелиях Иисус изображается плотником, который много путешествовал, но не слишком обильно питался. Поэтому он, скорее всего, был худым и жилистым.

    Между тем, изображение на знаменитой Туринской плащанице, где якобы остался отпечаток лица Иисуса, не соответствует такому описанию Христа.

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