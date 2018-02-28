наверх
28.02.201813:33
Курсы валют НБУ
  • USD26.95- 0.06
  • EUR33.15- 0.12
Рубрики
Ещё
    В мире

    Были не готовы. Лондон внезапно парализовала зима

    (обновлено: )13710
    Пробки в настоящее время образовались во всех районах города - автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес.
    Лондон накрыли снегопады
    REUTERS Peter Nicholls

    КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина. 

    Как европейцы радуются снегу
    Канал euronews на Youtube
    Не видели полвека. Как европейцы радуются снегу
    В британской столице снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось.

    Отмечается, что в среднем по городу время в пути на автомобиле увеличилось на 15-25 минут.

    Пробки, по сообщениям пользователей Twitter, в настоящее время образовались во всех районах города — автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес. Улицы в городе во многих районах узкие, что тоже затрудняет трафик. По свидетельству корреспондента агентства, дорога на автобусе во вторник, которая обычно занимает пять минут, заняла практически сорок — на узкой улице автомобили просто не могли разъехаться.

    Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

    REUTERS Tom Jacobs
    Лондон накрыли снегопады

    Метеорологическая служба сохраняет для Лондона "оранжевый" уровень угрозы — второй по степени опасности. В настоящее время температура опустилась до —3 градусов Цельсия, в течение дня ожидается небольшой снегопад и порывы ветра.

    REUTERS Hannah Mckay
    Лондон накрыли снегопады

    Ссылки по теме:
      Теги:
      Темы дня
      Пресс-конференция Петра Порошенко
      Вызовы для Порошенко: президент дает пресс-конференцию
      Газовая конфорка
      Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
      Андрей Парубий
      Досрочные выборы для Рады: ожидание и реальность
      Медуниверситет им. Богомольца
      Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?