Были не готовы. Лондон внезапно парализовала зима

КИЕВ, 28 фев — РИА Новости Украина.

В британской столице снег и гололед парализовали движение автотранспорта, в некоторых районах движение просто остановилось.

Отмечается, что в среднем по городу время в пути на автомобиле увеличилось на 15-25 минут.

Пробки, по сообщениям пользователей Twitter, в настоящее время образовались во всех районах города — автомобили в основном ездят на летней резине, поэтому даже небольшого количества льда достаточно для пробуксовки колес. Улицы в городе во многих районах узкие, что тоже затрудняет трафик. По свидетельству корреспондента агентства, дорога на автобусе во вторник, которая обычно занимает пять минут, заняла практически сорок — на узкой улице автомобили просто не могли разъехаться.

Жители города за один день приспособились к непривычным холодам — достали шапки, а некоторые даже шубы — правда, по большей части из искусственного меха. Многие продолжают по привычке передвигаться в легких куртках и кроссовках.

REUTERS Tom Jacobs Лондон накрыли снегопады

Метеорологическая служба сохраняет для Лондона "оранжевый" уровень угрозы — второй по степени опасности. В настоящее время температура опустилась до —3 градусов Цельсия, в течение дня ожидается небольшой снегопад и порывы ветра.