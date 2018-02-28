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    В Чехии разбушевалась смертельная эпидемия гриппа

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    Тяжелее переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет, отметили в Государственном мединституте.
    Вакцинирование от гриппа. Архивное фото
    AFP 2014

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Эпидемия гриппа в Чехии в течение трех недель привела к смерти 50 человек, сообщает Государственный медицинский институт.

    Заболевшая гриппом
    УНИАН
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    "Тяжелее других переносят заболевание гриппом люди старшего возраста, у которых грипп обычно накладывается на другие болезни, поэтому из 50 умерших 43 человека были в возрасте свыше 60 лет. Остальным было от 25 до 59 лет", — говорится в сообщении.

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    В больницах республики в этот период было размещено 199 человек в тяжелом состоянии и с осложнениями после гриппа. Общее число заболевших гриппом в Чехии составляет 1,95 тысячи человек на 100 тысяч граждан. В большинстве больниц доступ к пациентам запрещен.

    По предположениям медиков, эпидемия будет продолжаться еще несколько недель, однако ее пик уже позади. В 2017 году эпидемия продолжалась в этот же период года около восьми недель, умерли 114 человек, еще около 300 человек было госпитализировано.

    Ранее сообщалось, что в Киеве от осложнений, вызванных гриппом, умерла семилетняя девочка

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