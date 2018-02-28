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    Белый дом обещает продолжить "жесткую линию" в отношении Москвы

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    Официальный представитель Белого дома Сара Сандерс на традиционном брифинге заявила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы.
    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP

    КИЕВ, 28 фев – РИА Новости Украина. Администрация США продолжит "жесткую" политику в отношении России и будет предпринимать различные шаги для защиты от вмешательства в американские выборы в будущем, заявила официальный представитель Белого дома Сара Сандерс.

    Флаг США и флаг России
    Mladen ANTONOV / AFP
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    "Мы продолжим жесткую (линию) в отношении России, как делали это и в первый год (работы администрации Трампа)", — сказала Сандерс на брифинге.

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    Она добавила, что администрация США "рассматривает ряд различных действий, чтобы предотвратить" вмешательство России в предстоящие американские выборы, причем "президент Трамп жестче к России, чем его предшественник".

    В конгрессе США идут независимые расследования по поводу "российского вмешательства" в выборы президента США, на которых победил Дональд Трамп. Аналогичное расследование также проводит спецпрокурор Роберт Мюллер. Ранее Мюллер предъявил обвинения по статье "сговор против США" и "мошенничество" 13 россиянам и трем компаниям из РФ, ходе расследования Мюллера обвинения в финансовых махинациях также были предъявлены экс-главе предвыборного штаба Трампа Полу Манафорту и его партнеру Рику Гейтсу, последний пошел на сделку со следствием, признав вину.

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    Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США.

    Отметим, ранее министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в течение 30 дней.

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