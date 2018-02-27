В Афинах прогремел мощный взрыв в магазине одежды

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. Сильный взрыв произошел рано утром в магазине одежды в Афинах, причины происшествия пока не известны, пострадавших нет, сообщает Афинское агентство новостей АМНА.

Взрыв прогремел в 4 утра в магазине, расположенном на проспекте Вулиагмени в районе Глифада на юге столицы. По информации агентства, телефонного звонка с предупреждением о взрыве не было.

Магазину причинен серьезный материальный ущерб. Причины происшествия устанавливают специалисты отдела по обезвреживанию взрывных механизмов.

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