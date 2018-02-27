Госдеп США призывает РФ найти организаторов убийства Немцова

КИЕВ, 27 фев — РИА Новости Украина. США в очередной раз призывают Россию найти организаторов убийства оппозиционного политика Бориса Немцова, заявила официальный представитель госдепартамента Хезер Науэрт.

"Мы вновь призываем российское правительство добиться того, чтобы все участники этого преступления, включая тех, кто организовал или отдал распоряжение осуществить его, были привлечены к суду", — сказала Науэрт.

По ее словам, Немцов посвятил свою жизнь "созданию более свободной и более процветающей России", и его личность остается примером для многих людей во всем мире, кто борется за демократию и принцип ответственности властей.

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"Чтя память о жизни и работе Бориса Немцова, мы вновь призываем правительство России соблюдать свои обязательства по продвижению и защите универсальных прав человека, включая право на свободу слова и мирные собрания", — отметила Науэрт.

Во вторник в Вашингтоне пройдет церемония присвоения имени Немцова площади перед посольством России. Эту инициативу реализовал городской совет американской столицы.

Немцов занимал в 1990-х годах ряд высоких постов в правительстве России, а в 2000-х перешел в оппозицию. Политик был убит поздно вечером 27 февраля 2015 года на Большом Москворецком мосту в центре Москвы.

Суд в Москве 13 июля назначил пяти участникам убийства Бориса Немцова от 11 до 20 лет заключения. Приговор уже вступил в законную силу — Верховный суд РФ оставил в силе сроки наказания, но отменил назначенные осужденным штрафы. Осужденные — лишь исполнители преступления. По мнению СК РФ, на убийство они пошли исключительно из корыстных побуждений — за плату в 15 миллионов рублей, а мотивы того или тех, кто организовал это преступление, до сих пор не ясны.

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В СК РФ продолжается расследование выделенного в отдельное производство уголовного дела в отношении предполагаемого заказчика и организатора убийства Руслана Мухудинова, находящегося с ноября 2015 года в международном розыске, и в отношении "ряда неустановленных лиц".