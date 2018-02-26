наверх
26.02.201820:29
Курсы валют НБУ
  • USD26.99- 0.08
  • EUR33.19- 0.04
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп назвал ВТО "катастрофой"

    (обновлено: )124
    По мнению американского лидера, Всемирная торговая организация делает "почти невозможным ведение бизнеса для США". Он добавил, что "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".
    Дональд Трамп
    REUTERS Kevin Lamarque

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную торговую организацию (ВТО) "катастрофой".

    "ВТО — это катастрофа", — сказал Трамп журналистам.

    Ежегодное обращение президента США Дональда Трампа в Конгрессе. Видео
    Facebook chastime
    Первое обращение Дональда Трампа к конгрессу США

    По его словам, ВТО "делает почти невозможным ведение бизнеса для США". В частности, по его словам, "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".

    Трамп на протяжении многих лет критиковал ВТО, а также международные торговые договоры, такие как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

    Администрация Трампа рассматривает возможность выхода из ряда торговых договоров и резкого повышения ввозных пошлин, в том числе на сталь и алюминий.

    В начале года Россия пригрозила выйти из Всемирной торговой организации в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Киев в плену непогоды - в столицу вернулись морозы
    Морозы атакуют: Украина в эпицентре непогоды
    Медуниверситет им. Богомольца
    Забастовка в университете Богомольца: чего хотят медики?
    ЖКХ, тарифы
    Тотальная нищета, рост цен и тарифов
    Флаг России
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?