Трамп назвал ВТО "катастрофой"

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп назвал Всемирную торговую организацию (ВТО) "катастрофой".

"ВТО — это катастрофа", — сказал Трамп журналистам.

По его словам, ВТО "делает почти невозможным ведение бизнеса для США". В частности, по его словам, "США теряют много денег в пользу Мексики и Канады".

Трамп на протяжении многих лет критиковал ВТО, а также международные торговые договоры, такие как Североамериканская зона свободной торговли (НАФТА).

Администрация Трампа рассматривает возможность выхода из ряда торговых договоров и резкого повышения ввозных пошлин, в том числе на сталь и алюминий.

В начале года Россия пригрозила выйти из Всемирной торговой организации в случае удовлетворения иска Евросоюза о взыскании с РФ 1,39 миллиарда евро в год из-за ограничения импорта свинины.