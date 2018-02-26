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    В мире

    Возросло число жертв взрыва в английском Лестере

    (обновлено: )249
    "Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключает. Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" - дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик".
    Взрыв в трехэтажном доме в городе Лестер
    Darren Staples

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Полиция Лестера в понедельник подтвердила, что в результате взрыва, пожара и, как следствие, обрушения трехэтажного дома погибло 5 человек.

    В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере. Видео
    Канал Ruptly на Youtube
    В сети появилось новое видео с места взрыва и пожара в Лестере

    Ранее сообщалось о четырех погибших.

    "Подтверждена гибель 5 людей в ходе пожара и взрыва в здании на Хинкли роуд в Лестере прошлой ночью", — говорится в Twitter местной полиции.

    "Террористический след" полиция на данном этапе расследования исключает. Причины возгорания и взрыва пока не установлены, известно лишь, что за ними последовал так называемый "плоский завал" — дом разрушился из-за ослабления несущих конструкций как "карточный домик". В здании было 3 этажа, на первом располагался магазин польских продуктов, выше — двухэтажная квартира.

    Накануне вечером СМИ и пользователи соцсетей сообщили о взрыве в Лестере и разместили фото и видеозаписи с места событий, на фото виден дом в огне и клубы дыма. Позже медслужбы города сообщили, что четыре человека после ЧП были доставлены в больницы города в критическом состоянии.

    Городская полиция заявила в Twitter, что произошел "крупный инцидент", но подробности сообщить отказалась. Известно, что на место выезжали шесть пожарных расчетов.

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