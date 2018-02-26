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    В мире

    В Германии открыли дело из-за слишком короткой стрижки

    (обновлено: )125
    По данным местного издания, жительница немецкого города Боркен пожаловалась, что парикмахер отрезала ей волосы на 20 сантиметров больше, чем было оговорено.
    Ножницы парикмахера. Архивное фото
    wmarket.com.ua

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. Женщина подала заявление в полицию на своего парикмахера из-за слишком короткой стрижки, инцидент произошел в немецком городе Боркен, регион Северный Рейн — Вестфалия.

    #fishtailbrows / instagram.com
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    "Потерпевшая сообщила, что парикмахер отрезала ей волосы на 20 сантиметров больше, чем было оговорено изначально", — заявил Bild представитель полиции.

    По данным издания, правоохранителям пришлось открыть дело о причинении телесных повреждений по неосторожности. Парикмахера допросят в качестве подозреваемой.

    Накануне нового 2018 года сеть покорил новый праздничный тренд — прически-ёлки. Девушки устраивали на голове буквально праздничный фейерверк из елочных веток, шариков, гирлянд и мишуры.

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