В Канаде столкнулись две фуры и два автобуса: 29 раненых

КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В канадской провинции Британская Колумбия произошло столкновение двух пассажирских автобусов, двух фур и двух легковых автомобилей, сообщает телеканал CBC.
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"Служба скорой помощи в Британской Колумбии сообщает, что сторонами ДТП выступают два автобуса, две фуры и две пассажирские автомобили", — говорится в сообщении.
По последним сообщениям медиков, ранения получили 29 человек, которых доставили в госпиталь. Еще 136 человек, которые не требуют лечения, отвезли в пункт обогрева.
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На место инцидента прибыли 22 машины наземной и воздушной скорой помощи.
Как сообщается, авария произошла в ночь на 26 февраля (по киевскому времени). В результате инцидента автотрасса между городами Мерритт и Хоуп закрыта.
Предположительной причиной аварии могла стать плохая видимость на дороге.