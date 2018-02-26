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    В Канаде столкнулись две фуры и два автобуса: 29 раненых

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    Канадские медики экстренной помощи сообщают почти о трех десятках пострадавших в результате масштабной аварии на трассе между городами Мерритт и Хоуп. Дорога была временно закрыта для ликвидации последствий ЧП.
    Столкновение двух грузовиков и двух автобусов в Канаде
    Фото twitter.com/CTVVancouver

    КИЕВ, 26 фев — РИА Новости Украина. В канадской провинции Британская Колумбия произошло столкновение двух пассажирских автобусов, двух фур и двух легковых автомобилей, сообщает телеканал CBC.

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    "Служба скорой помощи в Британской Колумбии сообщает, что сторонами ДТП выступают два автобуса, две фуры и две пассажирские автомобили", — говорится в сообщении.

    Фото twitter.com/Geoff_Hastings
    Последствия столкновения двух грузовиков и двух автобусов в Канаде

    По последним сообщениям медиков, ранения получили 29 человек, которых доставили в госпиталь. Еще 136 человек, которые не требуют лечения, отвезли в пункт обогрева.

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    На место инцидента прибыли 22 машины наземной и воздушной скорой помощи.

    Фото twitter.com/Geoff_Hastings
    Последствия столкновения двух грузовиков и двух автобусов в Канаде

    Как сообщается, авария произошла в ночь на 26 февраля (по киевскому времени). В результате инцидента автотрасса между городами Мерритт и Хоуп закрыта.

    Предположительной причиной аварии могла стать плохая видимость на дороге.

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