Samsung представила новые смартфоны

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КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Презентация новых смартфонов Samsung — Galaxy S9 и S9+ — состоялась в воскресенье в Барселоне.

Новые флагманы представлены в трех цветах: черный бриллиант, титан и ультрафиолет. Предзаказ на устройства открылся 25 февраля через онлайн-магазин Samsung, фирменные магазины Samsung Electronics, а также салоны партнеров.

Дизайн гаджетов отличается от предыдущего поколения флагманов лишь тем, что элементы задней панели расположены вертикально. Сканер отпечатков пальцев находится под модулем камеры, что решает проблему загрязнения объектива.

Диагональ "бесконечного" дисплея S9 и S9+ составляет 5,8 и 6,2 дюйма соответственно, максимальное разрешение — Quad HD+ (1440 х 2880 пикселей). Объем ОЗУ варьируется от 4 до 6 гигабайт. Обе версии флагмана получили 64 гигабайта внутренней памяти и слот для карт microSD.

Младшая модель оснащена сенсором на 12 мегапикселей, старшая получила двойную камеру с идентичным разрешением и диафрагменными значениями от f/1.5 до f/2.4. Кроме того, пользователи смогут создавать персонализированные селфимоджи.

Новинки поддерживают три способа биометрической аутентификации — по радужке глаза, отпечатку пальца или с помощью функции распознавания лиц. На Galaxy S9 и S9+ также стала доступна функция Dedicated Fingerprint, позволяющая использовать один отпечаток пальца для разблокировки смартфона, а другой — для доступа к защищенной папке.

В смартфонах впервые представлено приложение SmartThings, позволяющее при помощи гаджета управлять "подключенной" бытовой техникой и устройствами умного дома.

"Сердцем" новых моделей стали чипы Qualcomm Snapdragon 845 (в Северной Америке, Японии и Китае) и Samsung Exynos (в Европе).

В начале февраля вице-президент и фактический глава южнокорейской корпорации Samsung Electronics Ли Чжэ Ён вышел на свободу после того, как апелляционный суд вынес ему условный приговор. Суд снял с него большую часть обвинений во взяточничестве и коррупции, которые в прошлом году привели к импичменту бывшего президента Южной Кореи Пак Кын Хе.