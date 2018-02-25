Названа дата выхода мемуаров Мишель Обамы

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КИЕВ, 25 фев – РИА Новости Украина. Книга воспоминаний бывшей первой леди США Мишель Обамы "Становление" выйдет в свет 13 ноября, говорится в пресс-релизе офиса супруги 44-го президента США.

Книга будет одновременно опубликована издательством Penguin Random House в бумажном и электронном форматах на 24 языках по всему миру, включая такие языки как каталонский, албанский и литовский.

Стоимость бумажной версии в США составит 32,5 доллара, а электронной – 14,99 доллара.

"Работа над "Становлением" было глубоко личным опытом. Это позволило мне впервые честно задуматься о неожиданном пути в моей жизни. В этой книге я рассказываю о своих корнях и о том, как маленькая девочка из южной части Чикаго обрела себя и развила в себе силы, чтобы помогать другим. Я надеюсь, что мое путешествие вдохновит читателей к тому, чтобы найти смелость стать тем, кем они хотят стать", — приводятся в сообщении слова Мишель Обамы.

Обама была первой леди в 2009-2017 годах, когда ее муж Барак занимал пост президента США. В настоящее время супруги проживают в Вашингтоне, где учатся двое их дочерей.

Ранее сообщалось, что французский дизайнер модной одежды Софи Теалле, которая одевала Мишель Обаму, отказалась работать на новую первую леди США Меланию Трамп в знак протеста и призвала других дизайнеров последовать её примеру.