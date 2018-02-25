Ученые сделали новое открытие о воде на Луне

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Ученые из американского Института космических исследований в Боулдере заявили, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами, передает сайт NASA.

Ученые проанализировали данные двух орбитальных зондов — эти результаты помогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс. Если она легкодоступна, то колонизаторы могут принимать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.

"Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы", — сообщил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

Как отметили в NASA, результаты исследования ученых противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура ослабевает в течение лунного дня (29,5 земных суток).

Как сообщалось ранее, японские инвесторы дали $90 миллионов токийскому стартапу Ispace, собирающемуся запустить маркетинговую площадку на Луне.