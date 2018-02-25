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    Ученые сделали новое открытие о воде на Луне

    (обновлено: )47721
    Как отметили в NASA, результаты исследования ученых противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура ослабевает в течение лунного дня.
    Луна
    Image Credit: NASA/JPL/USGS

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Ученые из американского Института космических исследований в Боулдере заявили, что вода распространена по всей поверхности Луны, а не ограничивается полярными регионами, передает сайт NASA.

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    Ученые проанализировали данные двух орбитальных зондов — эти результаты помогут понять, можно ли использовать воду на Луне как ресурс. Если она легкодоступна, то колонизаторы могут принимать ее как питьевую, а также выделять из нее кислород.

    "Как выяснилось, неважно, в какое время суток и на какой участок Луны мы смотрим, сигнатура воды всегда присутствует, вода прикреплена к поверхности земного спутника, и ее наличие не зависит от состава лунной породы", — сообщил соавтор исследования Джошуа Бандфилд.

    Как отметили в NASA, результаты исследования ученых противоречат ранее полученным данным, что вода находится в основном на полярных широтах Луны, а ее сигнатура ослабевает в течение лунного дня (29,5 земных суток).

    Как сообщалось ранее, японские инвесторы дали $90 миллионов токийскому стартапу Ispace, собирающемуся запустить маркетинговую площадку на Луне.

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