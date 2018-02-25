В сухой паек американских военных включат неожиданное блюдо

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В США в сухой паек военных в ближайшее время включат пиццу, пишет Military.

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Как стало известно, военным предложат лишь один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. При этом срок годности такой пиццы составит три года.

Как считают авторы инициативы, пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.

Сообщается, что военные смогут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.

Как сообщалось ранее, искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО.