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    В мире

    В сухой паек американских военных включат неожиданное блюдо

    (обновлено: )47824
    Военным США предложат лишь один вид пиццы — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. При этом срок годности такой пиццы составит три года.
    Пицца
    wikipedia

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В США в сухой паек военных в ближайшее время включат пиццу, пишет Military.

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    Как стало известно, военным предложат лишь один вид — пепперони, однако в дальнейшем ожидается расширение ассортимента. При этом срок годности такой пиццы составит три года.

    Как считают авторы инициативы, пицца в рационе будет напоминать военнослужащим о доме и облегчать условия военной службы.

    Сообщается, что военные смогут получить сухие пайки с пиццей уже в 2019 году.

    Как сообщалось ранее, искусство приготовления неаполитанской пиццы вошло в список нематериального наследия ЮНЕСКО.

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