наверх
25.02.201809:35
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Нелегальное трудоустройство украинцев. Поляку предъявили обвинения

    (обновлено: )341
    Сотрудники Велькопольской полиции допросили мужчину и предъявила ему обвинения в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.
    Польская полиция. Архивное фото
    Польская полиция в facebook

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. 

    Флаг Польши
    Clipart.Net.Ua
    Польша не на шутку заботится о безопасности восточных границ ЕС
    В Польше предъявлено обвинение в нелегальном трудоустройстве иностранцев владельцу фирмы, где работала украинка, оставленная на скамейке после инсульта, сообщает Польское радио.

    Полиция допросила мужчину и предъявила ему обвинения в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.

    По словам пресс-секретаря Велькопольской полиции Анджея Боровьяка, обвинения касается прежде всего несообщение об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой. 

    В свою в Окружной инспекции труда в Познани сообщили, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

    Напомним, работодатель украинки отвез ее на автомобиле в соседний населенный пункт и оставил парализованную после инсульта женщину прямо на автобусной остановке.

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против