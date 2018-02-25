Нелегальное трудоустройство украинцев. Поляку предъявили обвинения

КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина.

В Польше предъявлено обвинение в нелегальном трудоустройстве иностранцев владельцу фирмы, где работала украинка, оставленная на скамейке после инсульта, сообщает Польское радио

Полиция допросила мужчину и предъявила ему обвинения в нелегальном трудоустройстве женщины и ее сестры.

По словам пресс-секретаря Велькопольской полиции Анджея Боровьяка, обвинения касается прежде всего несообщение об этом факте в Заведение общественного страхования. После допроса мужчина был отпущен домой.

В свою в Окружной инспекции труда в Познани сообщили, что в фирме мужчины инспекторы труда проводят тщательную проверку. Ее результаты должны быть известны в конце марта.

Напомним, работодатель украинки отвез ее на автомобиле в соседний населенный пункт и оставил парализованную после инсульта женщину прямо на автобусной остановке.