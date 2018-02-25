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    Уже 50 населенных пунктов в Молдове готовы присоединиться к Румынии

    (обновлено: )42912
    Главы молдавских населенных пунктов уже успели подписать символическую декларацию об объединении с Румынией, среди которых села Пеулешть, Синешть и Тенерешть.
    Флаг Молдавии. Архивное фото
    Фото из открытых источников

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. В Молдове уже 53 населенных пункта подписали символическую декларацию об объединении с Румынией, сообщает Newsmaker.

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    Как стало известно, в селе Пеулешть Каларашского района символический документ об объединении с Румынией подписали мэр, член Либеральной партии Ион Прунич, секретарь местного совета и шесть местных советников.

    В селе Синешть Унгенского района за объединение подписались мэр, член Либеральной партии Юрие Церуш, секретарь местного совета, несколько советников и настоятель церкви "Рождества Пресвятой Богородицы".

    В селе Тенерешть Каушанского район декларацию подписал мэр, член Демократической партии Константин Берлински, секретарь местного совета и семь советников.

    Ранее сообщалось, что в Молдавии представители семи местных советов приняли "декларации об объединении с Румынией".

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