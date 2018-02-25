наверх
25.02.201807:32
Курсы валют НБУ
  • USD27.07+ 0.08
  • EUR33.23+ 0.01
Рубрики
Ещё
    В мире

    Трамп назвал провалом меморандум демократов по "расследованию РФ"

    (обновлено: )134
    Меморандум демократов был опубликован в субботу в ответ на аналогичный шаг республиканцев. Документ был в значительной мере отредактирован. Ранее Трамп запретил полную публикацию меморандума, поскольку, по словам юриста Белого дома, он содержит чувствительную и секретную информацию.
    Дональд Трамп
    REUTERS Jonathan Ernst

    КИЕВ, 25 фев — РИА Новости Украина. Президент США Дональд Трамп раскритиковал опубликованный Демократической партией США меморандум по российскому расследованию, посчитав его провалом.

    "Ответный меморандум демократов о злоупотреблениях в слежке — это политический и юридический провал. Он только подтверждает все те ужасные вещи, которые были сделаны. Это незаконно!", — написал Трамп в своем Twitter.

    Меморандум демократов был опубликован в субботу в ответ на аналогичный шаг республиканцев. Документ был в значительной мере отредактирован. Ранее Трамп запретил полную публикацию меморандума, поскольку, по словам юриста Белого дома, он содержит чувствительную и секретную информацию.

    "Меморандум демократов: ФБР не раскрыло имен клиентов — кампанию Клинтон и НКД (Национальный комитет демократической партии). Вау!", — дополнил свое сообщение Трамп.

    Ранее республиканцы в палате представителей конгресса США опубликовали меморандум по нарушениям ФБР в рамках расследования по РФ. В меморандуме сообщается о нарушениях, связанных с электронной прослушкой бывшего советника Трампа Картера Пейджа. Отмечается, что "досье, собранное Кристофером Стилом от имени Национального комитета демократической партии (НКД) и кампании Хиллари Клинтон, сформировало основную часть заявления FISA на Катера Пейджа". В опубликованной записке также говорится, что сотрудники ФБР "проявляли очевидную предвзятость" по отношению к Трампу и поддерживали экс-кандидата в президенты Хиллари Клинтон. Стил также признавал в сентябре 2016 года, что он крайне не хочет, чтобы Трамп не был избран.

    Демократы заявили, что ФБР и Минюст не нарушали процесс FISA. FISA — суд, который разрешает слежку за иностранными гражданами и в отдельных случаях за американцами по запросу спецслужб. По мнению демократов, были все основания начать прослушку Пейджа, в частности, из-за его "историей с российскими спецслужбами" и "подозрительной деятельностью в 2016 году, в том числе в Москве".

    Россия неоднократно опровергала обвинения во вмешательстве в выборы США, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл их "абсолютно голословными".

    Ссылки по теме:
    Теги:
    Темы дня
    Переговоры по Донбассу в Минске
    Реинтеграция Донбасса: закон вступает в силу, что дальше?
    Золотарев: узнать правду о событиях Майдана не удастся до смены власти
    Годовщина Майдана: бесконечное следствие и неспокойный Киев
    Военный медик ВСУ, погибшая в зоне АТО
    ВСУ несут потери: новое обострение в Донбассе
    Геннадий Труханов
    Суд отпустил Труханова, радикалы против