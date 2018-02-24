При аварии автобуса в Египте погибли девять рабочих

КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Девять человек погибли и 21 пострадал в Египте в результате ДТП с автобусом, принадлежащем частной компании, сообщает новостной портал "Йоум7".

ДТП произошло в районе города Александрии. Все погибшие и пострадавшие — местные жители.

По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой — у автобуса лопнула покрышка.

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Сообщается, что автобус перевозил рабочих.

Ранее власти Перу официально подтвердили масштабную автокатастрофу на Панамериканском шоссе в регионе Арекипа. Водитель автобуса не справился с управлением и пассажирский транспорт упал с высоты в 200 метров.