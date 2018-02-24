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    При аварии автобуса в Египте погибли девять рабочих

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    В районе Александрии автобус, перевозивший группу рабочих, попал в аварию. По одной из версий, водитель пытался избежать столкновения, по другой - у автобуса лопнула покрышка.
    Египетский полицейский. Архивное фото
    RIA News Юлия Лабунская

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Девять человек погибли и 21 пострадал в Египте в результате ДТП с автобусом, принадлежащем частной компании, сообщает новостной портал "Йоум7".

    ДТП произошло в районе города Александрии. Все погибшие и пострадавшие — местные жители.

    По одной из версий, водитель автобуса пытался избежать столкновения с машиной, а по другой — у автобуса лопнула покрышка.

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    Сообщается, что автобус перевозил рабочих.

    Ранее власти Перу официально подтвердили масштабную автокатастрофу на Панамериканском шоссе в регионе Арекипа. Водитель автобуса не справился с управлением и пассажирский транспорт упал с высоты в 200 метров.

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