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    Латвийский банк, попавший в скандал с отмыванием денег, ликивидируют

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    Отмечается, что ABLV Bank потерпит крах. Банк и его дочерняя компания в Люксембурге будут ликвидированы в рамках законодательства Латвии и Люксембурга соответственно.
    Доллары США, купюры
    REUTERS Dado Ruvic

    КИЕВ, 24 фев – РИА Новости Украина. ABLV Bank из Латвии, которая входит в еврозону, будет ликвидирован после скандала с отмыванием денег, сообщил Европейский центральный банк (ЕЦБ).

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    "ЕЦБ определили ABLV Bank как терпящий крах или как банк, который скорее всего потерпит крах… Банк и его дочерняя компания в Люксембурге будут ликвидированы в рамках законодательства Латвии и Люксембурга соответственно", — говорится в сообщении регулятора.

    Сеть по предотвращению финансовых преступлений FinCEN, которая находится в подчинении Минфина США, ранее в феврале предложила заблокировать латвийскому ABLV Bank корреспондентские счета в долларах из-за подозрений в отмывании денег и даче взяток должностным лицам.

    "Банк ощутил резкую волну снятия депозитов и недостаток доступа к фондированию в долларах США. Это привело к тому, что банк был не в состоянии совершать платежи в долларах", — сообщает ЕЦБ.

    Латвийская Комиссия рынка финансов и капитала (FKTK), выполняя инструкцию Европейского центрального банка, 18 февраля на экстренном заседании приняла решение наложить запрет на дебетные операции с клиентскими счетами АBLV Bank в любой валюте.

    Минобороны Латвии считает, что скандал в финансовом секторе может оказаться информационной кампанией против страны.

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