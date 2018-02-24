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    Эстония отмечает 100-летие независимости республики

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    Главным событием празднования Дня независимости станет проведение военного парада на площади Свободы в Таллине, в котором примут участие свыше одной тысячи военнослужащих из двенадцати стран
    Государственный флаг Эстонии
    RIA News Владимир Федоренко | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Эстония в субботу, 24 февраля, отметит государственный праздник — 100-летнюю годовщину провозглашения независимости республики, по всей стране пройдут торжественные мероприятия, в Таллине состоится военный парад.

    Днем рождения Эстонской Республики принято считать 24 февраля 1918 года, когда комитет спасения Эстонии обнародовал манифест, провозглашающий независимую и демократическую республику.

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    В Таллине праздничный день начнется с торжественной церемонии подъема государственного флага над древней башней "Длинный Герман", с речью выступит спикер парламента Эйки Нестор.

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    Главным событием празднования Дня независимости станет проведение военного парада на площади Свободы в Таллине, в котором примут участие свыше одной тысячи военнослужащих из двенадцати стран, а также почти 100 единиц боевой техники, среди которых будут представлены танки вооруженных сил Великобритании Challenger.

    Если погода будет благоприятной, в небе над Таллином пролетят самолеты и вертолеты эстонских Сил обороны и союзников по НАТО.

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    Дальнейшее празднование Дня независимости переместится на юг Эстонии. В церкви города Пайде пройдет торжественное богослужение. Праздничный день завершится президентским приемом в городе Тарту, на котором глава государства Керсти Кальюлайд выступит с торжественной речью. На президентский прием и концерт ожидается более 1500 гостей.

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