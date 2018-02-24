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    Защитники русских школ проведут в Риге акцию протеста

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    В ходе очередного митинга пройдет сбор подписей родителей под обращением к Сейму, президенту Латвии, а также в ООН, Евросоюз и в ЮНЕСКО о необходимости сохранения и развития русских школ в Латвии.
    Флаг Латвии
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 24 фев — РИА Новости Украина. Очередная акция протеста защитников русских школ Латвии пройдет в Риге в субботу, сообщили РИА Новости в штабе, который занимается организацией мероприятия.

    "В субботу 24 февраля с 12.00 до 14.00 на Эспланаде у памятника Райнису в Риге состоится митинг, посвященный 229-й годовщине первой русской школы Латвии. Мы должны твердо заявить: "Русской школе быть!" Это наше культурное достояние, основа нашей идентичности и гарантия сохранения национальных традиций", — сказали в штабе.

    Учебник украинского языка
    Фото из открытых источников
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    Организаторы приглашают принять участие в акции родителей с детьми.

    "Мы приглашаем учащихся русских школ и всех, кому важно образование на родном языке, независимо от возраста и национальности. В ходе митинга пройдет сбор подписей родителей под обращением к Сейму, президенту Латвии, а также в ООН, Евросоюз и в ЮНЕСКО о необходимости сохранения и развития русских школ в Латвии!" — сообщили в штабе.

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    Сейм Латвии ранее одобрил в первом чтении перевод школ национальных меньшинств на латышский язык обучения. Перевод начнется 1 сентября 2019 года и завершится 1 сентября 2021 года. Комиссия сейма по заявлениям отклонила общественную инициативу в поддержку сохранения в школах Латвии образования на русском и латышском языках. Депутаты объяснили свое решение, в частности, тем, что вопрос о языке обучения рассматривает другая комиссия — по образованию, а она уже одобрила законопроект о переводе школ на латышский язык обучения.

    В Латвии один государственный язык — латышский. Русский имеет статус иностранного.

    Ранее МИД РФ заявил о "языковой инквизиции" в Латвии. 

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