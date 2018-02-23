Деловой партнер Манафорта признал вину по двум пунктам

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по обвинениям, которые выдвинуты против него спецпрокурором США Робертом Мюллером, передает телеканал CNBС с судебных слушаний.

По данным Рейтер, ему может грозить от 57 до 71 месяцев тюремного заключения.

"Гейтса обвиняли по нескольким пунктам, включая банковские махинации, ложь тем, кто проводит расследования, отмывание денежных средств и нерегистрация в качестве иностранного агента. Но в пятницу Гейтс признал себя виновным только по двум пунктам: заговор против США и ложные заявления (ФБР)", — передает телеканал.

Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Мюллер расследует предположения о "сговоре Трампа с Россией", однако обвинения против Манафорта и Гейтса с Россией не связаны.

От Гейтса ждали сделки с правосудием на протяжении нескольких недель, однако в четверг появлялись сообщения, что Гейтс решил отказаться от этого. В четверг Мюллер выдвинул против Гейтса и Манафорта новые обвинения в отмывании средств и уклонении от налогов на 30 миллионов долларов.