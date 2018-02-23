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    Деловой партнер Манафорта признал вину по двум пунктам

    (обновлено: )15310
    Рика Гейтса обвиняли по нескольким пунктам, но в пятницу он признал себя виновным только по двум пунктам: заговор против США и ложные заявления.
    Флаг Соединенных Штатов Америки
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Деловой партнер Пола Манафорта Рик Гейтс в пятницу признал себя виновным по обвинениям, которые выдвинуты против него спецпрокурором США Робертом Мюллером, передает телеканал CNBС с судебных слушаний.

    По данным Рейтер, ему может грозить от 57 до 71 месяцев тюремного заключения.

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    "Гейтса обвиняли по нескольким пунктам, включая банковские махинации, ложь тем, кто проводит расследования, отмывание денежных средств и нерегистрация в качестве иностранного агента. Но в пятницу Гейтс признал себя виновным только по двум пунктам: заговор против США и ложные заявления (ФБР)", — передает телеканал.

    Манафорт возглавлял предвыборный штаб Дональда Трампа. Мюллер расследует предположения о "сговоре Трампа с Россией", однако обвинения против Манафорта и Гейтса с Россией не связаны.

    От Гейтса ждали сделки с правосудием на протяжении нескольких недель, однако в четверг появлялись сообщения, что Гейтс решил отказаться от этого. В четверг Мюллер выдвинул против Гейтса и Манафорта новые обвинения в отмывании средств и уклонении от налогов на 30 миллионов долларов.

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