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    Минфин США сообщил, когда будут объявлены новые санкции против России

    Тема:

    США - Россия: санкции преткновения (670)

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    По словам главы американского Министерства финансов Стивена Мнучина, США работают над новыми санкциями против Российской Федерации, в течение нескольких следующих недели будет сделано соответствующее заявление.
    Вашингтон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Минфин США в ближайшие несколько недель расскажет о новых санкциях против РФ, заявил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин.

    Сергей Толстов. Архивное фото
    РИА Новости Украина Евгений Котенко
    Толстов: в "кремлевском списке" важны трактовки

    "Мы работаем над санкциями против РФ. Я могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу", — сказал он журналистам.

    Напомним, Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

    Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".

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