Минфин США сообщил, когда будут объявлены новые санкции против России

КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Минфин США в ближайшие несколько недель расскажет о новых санкциях против РФ, заявил журналистам в Белом доме глава американского Минфина Стивен Мнучин.

"Мы работаем над санкциями против РФ. Я могу вас заверить — это находится в процессе. Я буду снова здесь (в Белом доме) в течение нескольких следующих недель, и мы будем говорить по этому поводу", — сказал он журналистам.

Напомним, Минфин США опубликовал "кремлевский список", куда вошло почти все руководство РФ и крупные российские предприниматели – всего более 200 человек. Список был подготовлен в соответствии с законом "О противодействии противникам Америки посредством санкций", который был принят в США летом 2017 года. Он не влечет за собой автоматического введения санкций против упомянутых лиц, но подразумевает, что ограничительные меры против них со стороны США могут быть введены в будущем.

Президент РФ Владимир Путин назвал доклад "недружественным актом", который наносит вред отношениям России и США в целом. По его словам, Москва не заинтересована в том, чтобы сворачивать отношения с Вашингтоном, воздержится от ответных шагов после публикации списка и будет следить за развитием ситуации. Глава государства также отметил, что Россия на этом фоне должна заниматься в первую очередь внутренними вопросами, руководствуясь правилом "собака лает, а караван идет".