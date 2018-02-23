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    В Эстонию доставили американский ЗРК

    (обновлено: )6502
    В Главном штабе эстонских Сил обороны сообщили, что основная цель доставки Patriot — отработка сотрудничества с ВВС страны, ЗРК также используют на военном параде в честь 100-летия независимости Эстонии 24 февраля.
    ЗРК «Patriot» PAC-3. Архивное фото
    Toru YAMANAKA / AFP

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Американские военные в пятницу показали в Таллине установку зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, привезенную для участия в военном параде, сообщил Главный штаб эстонских Сил обороны.

    "Главная цель доставки установки в Эстонию — отработка сотрудничества с ВВС Эстонии. Patriot также используют на военном параде в честь 100-летия независимости Эстонии, который пройдет 24 февраля", — говорится в сообщении.

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    По словам министра обороны Эстонии Юри Луйка, демонстрация союзниками своей техники противовоздушной обороны является обычным делом.

    "Доставка Patriot в Эстонию на парад по случаю Дня независимости имеет символическое значение", — добавил министр.

    Прибывшая в Таллин установка Patriot принадлежит дислоцированному в Европе противоракетному командованию сухопутных войск и входит в состав размещенной в Европе противоракетной системы США. В зависимости от типа ракеты дальность действия может достигать 160 километров, а высота — 25 километров.

    В июле прошлого года премьер-министр Эстонии Юри Ратас встречался в Таллине с вице-президентом США Майком Пенсом, на встрече также обсуждалось возможное размещение в Эстонии зенитно-ракетного комплекса Patriot, хотя конкретная дата поставки Patriot не обсуждалась.

    Ранее командующий Силами обороны Эстонии генерал Рихо Террас заявил, что Россия в ходе учений "Запад-2017" "оттачивала навыки для ведения полномасштабной войны против НАТО". 

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