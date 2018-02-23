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    Президент Франции выступит в музыкальной сказке "Петя и волк"

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    Супруга Макрона Брижит примет участие в составлении списка гостей. Зрителями постановки станут школьники, дети, страдающие различными заболеваниями, и сотрудники президентского дворца.
    Президент Франции Эммануэль Макрон. Архивное фото
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 23 фев — РИА Новости Украина. Президент Франции Эммануэль Макрон выступит рассказчиком в музыкальной сказке Сергея Прокофьева "Петя и волк", которую покажут в Елисейском дворце, сообщает телеканал BFM TV.

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    Сказку покажут под музыкальное сопровождение оркестре Республиканской гвардии Франции.

    Также сообщается, что супруга Макрона Брижит примет участие в составлении списка гостей.

    Зрителями постановки станут школьники, дети, страдающие различными заболеваниями, и сотрудники президентского дворца.

    Мероприятие состоится 1 марта.

    Как отмечает СМИ, ранее Макрон принял участие в концерте оркестра Национальной гвардии в Елисейском дворце, которое устраивалось для детей. 

    Как сообщалось ранее, президент Франции Эммануэль Макрон в 16-летнем возрасте написал эротический роман, посвященный началу отношений со своим 40-летним педагогом, будущей первой леди Брижит Тронье.

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