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    Парламент Нидерландов отменил закон, блокировавший СА Украины с ЕС

    (обновлено: )43302
    Оппозиционные партии были не согласны с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме. По их мнению, референдум должен состояться.
    Флаг Нидерландов
    flickr.com/Pieter Edelman

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. 

    Венгерская граница
    Мukachevo.net
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    В Нидерландах нижняя палата парламента одобрила отмену закона о референдуме, который заблокировал соглашении об ассоциации Украины с Евросоюзом в 2016 году, сообщает издание NOS.

    Сообщается, что законопроект, отменяющий указанный закон, одобрили 76 депутатов из коалиционных фракций. Против проголосовали 69 оппозиционных депутатов.

    Оппозиционные партии были не согласны с тем, как правительство хочет избавиться от закона о референдуме. По их мнению, референдум должен состояться. Депутаты требовали предоставить альтернативу и заявили, что не понимают, почему министр не дождалась оценки консультативного референдума в конце этого года. 

    Через несколько недель закон об отмене будет рассмотрен в сенате. Как отмечает издание, правительственные партии имеют сильное большинство и в верхней палате парламента.

    Соглашение об ассоциации Украины с ЕС, подписанное в июне 2014 года, уже ратифицировали парламенты всех 28 стран-членов Евросоюза. Однако Нидерланды ранее решили провести в апреле 2016 года еще и референдум по вопросу о целесообразности ассоциации ЕС и Украины, итоги которого оказались отрицательными. Однако его результаты носят рекомендательный характер и не являются обязательными для исполнения.

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