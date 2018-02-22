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    В ПА ОБСЕ назвали условия для урегулирования в Донбассе

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    Реинтеграция Донбасса: закон принят, что дальше? (426)

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    Как заявил председатель ПА, в срочном порядке необходимо устойчивое прекращение огня, а также интенсификация усилий по созданию безопасной среды для людей в Донбассе.
    Логотип Организации по безопасности и сотрудничеству в Европе
    РИА Новости | Перейти в фотобанк

    КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Полное выполнение минских соглашений и резолюций Парламентской ассамблеи ОБСЕ нужно для дальнейшего движения на пути урегулирования кризиса в Донбассе, заявил в четверг председатель ПА Георгий Церетели.

    Андерс Фог Расмуссен
    JOHN THYS / AFP
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    По его словам, в срочном порядке необходимо устойчивое прекращение огня, а также интенсификация усилий по созданию безопасной среды для людей в Донбассе.

    "Чтобы двигаться дальше, нам нужно полное выполнение минских соглашений, оговаривающих конкретные действия, которые должна выполнить каждая сторона", — сказал Церетели, выступая на заседании ассамблеи.

    Он напомнил, что ПА ОБСЕ с 2014 года приняла несколько резолюций касательно ситуации в Украине, в которых говорится об "уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных на международном уровне границ, включая полуостров Крым".

    "Мы в международном сообществе должны быть в состоянии разрешить кризис в Украине и вокруг нее. Я напоминанию всем, что у нас есть план этого процесса в виде минских договоренностей. Мы нуждаемся в выполнении этих договоренностей, а также резолюций ПА ОБСЕ. Это останется моим приоритетом как председателя", — добавил Церетели.

    Как сообщалось ранее, предоставление неподконтрольным Киеву территориям Донбасса федеративного статуса в составе Украины поддерживает 21% жителей страны.

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