В ПА ОБСЕ назвали условия для урегулирования в Донбассе

КИЕВ, 22 фев — РИА Новости Украина. Полное выполнение минских соглашений и резолюций Парламентской ассамблеи ОБСЕ нужно для дальнейшего движения на пути урегулирования кризиса в Донбассе, заявил в четверг председатель ПА Георгий Церетели.

По его словам, в срочном порядке необходимо устойчивое прекращение огня, а также интенсификация усилий по созданию безопасной среды для людей в Донбассе.

"Чтобы двигаться дальше, нам нужно полное выполнение минских соглашений, оговаривающих конкретные действия, которые должна выполнить каждая сторона", — сказал Церетели, выступая на заседании ассамблеи.

Он напомнил, что ПА ОБСЕ с 2014 года приняла несколько резолюций касательно ситуации в Украине, в которых говорится об "уважении суверенитета и территориальной целостности Украины в рамках признанных на международном уровне границ, включая полуостров Крым".

"Мы в международном сообществе должны быть в состоянии разрешить кризис в Украине и вокруг нее. Я напоминанию всем, что у нас есть план этого процесса в виде минских договоренностей. Мы нуждаемся в выполнении этих договоренностей, а также резолюций ПА ОБСЕ. Это останется моим приоритетом как председателя", — добавил Церетели.

Как сообщалось ранее, предоставление неподконтрольным Киеву территориям Донбасса федеративного статуса в составе Украины поддерживает 21% жителей страны.